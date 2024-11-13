Северокорейские солдаты присоединяются к России в боевых действиях - Госдеп
Киев • УНН
Госдепартамент США заявил об участии войск КНДР в боевых действиях на стороне России. Более 10 тысяч северокорейских солдат переброшены в курскую область.
Северокорейские войска начали участвовать в боевых действиях вместе с российскими силами, заявил во вторник представитель Государственного департамента США Ведант Пател, пишет УНН.
«Сегодня я могу подтвердить, что более 10 000 солдат КНДР были отправлены на восток России, и большинство из них переехали в крайнюю западную курскую область, где они начали участвовать в боевых действиях с российскими войсками», - сказал журналистам представитель Госдепартамента Ведант Пател на брифинге.
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