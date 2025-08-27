Севастополь под атакой неизвестных дронов: что известно
Киев • УНН
Вблизи Севастополя российская ПВО уничтожила три неизвестные воздушные цели. Инфраструктура не пострадала, жителям советуют сохранять спокойствие.
Над морской акваторией вблизи Севастополя силы российского ПВО уничтожили три неизвестные воздушные цели. Об этом пишет УНН со ссылкой на "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева.
Громкие звуки, которые были слышны в городе — это силы ПВО уничтожили 3 воздушные цели над морской акваторией вблизи Севастополя
По предварительной информации, объекты инфраструктуры не пострадали. Контроль за обстановкой продолжается, жителям советуют оставаться в безопасных местах и сохранять спокойствие.
Напомним
Недавно силы специальных операций ВС Украины провели спецоперацию во временно оккупированном Крыму. В результате были выведены из строя объекты логистики, обеспечивающие функционирование и боевое снабжение воинских частей армии РФ.
