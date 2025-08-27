$41.400.03
Севастополь под атакой неизвестных дронов: что известно

Киев • УНН

 • 456 просмотра

Вблизи Севастополя российская ПВО уничтожила три неизвестные воздушные цели. Инфраструктура не пострадала, жителям советуют сохранять спокойствие.

Севастополь под атакой неизвестных дронов: что известно
Фото иллюстративное

Над морской акваторией вблизи Севастополя силы российского ПВО уничтожили три неизвестные воздушные цели. Об этом пишет УНН со ссылкой на "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева.

Громкие звуки, которые были слышны в городе — это силы ПВО уничтожили 3 воздушные цели над морской акваторией вблизи Севастополя

- сообщил Развожаев.

По предварительной информации, объекты инфраструктуры не пострадали. Контроль за обстановкой продолжается, жителям советуют оставаться в безопасных местах и сохранять спокойствие.

Напомним

Недавно силы специальных операций ВС Украины провели спецоперацию во временно оккупированном Крыму. В результате были выведены из строя объекты логистики, обеспечивающие функционирование и боевое снабжение воинских частей армии РФ.

В Крыму зафиксированы новые попадания по железной дороге и инфраструктуре26.08.25, 10:08 • 3012 просмотров

Вероника Марченко

Война в Украине
Государственная граница Украины
Крым
Севастополь