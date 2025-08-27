$41.400.03
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
15:38 • 20956 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
27 серпня, 12:47 • 99717 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:29 • 66403 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
27 серпня, 12:09 • 39552 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
27 серпня, 11:13 • 59230 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Ексклюзив
27 серпня, 11:12 • 47715 перегляди
Експерт про справу Магамедрасулова: заяви активістів не можна протиставляти слідству, яке йде в рамках процесуального кодексу
27 серпня, 07:59 • 46495 перегляди
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
27 серпня, 07:35 • 118412 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
27 серпня, 01:39 • 124038 перегляди
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
Севастополь під атакою невідомих дронів: що відомо

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Поблизу Севастополя російська ППО знищила три невідомі повітряні цілі. Інфраструктура не постраждала, мешканцям радять зберігати спокій.

Севастополь під атакою невідомих дронів: що відомо
Фото ілюстративне

Над морською акваторією поблизу Севастополя сили російського ППО знищили три невідомі повітряні цілі. Про це пише УНН із посиланням на "губернатора" Севастополя михайла развожаєва.

Гучні звуки, які були чутні в місті — це сили ППО знищили 3 повітряні цілі над морською акваторією поблизу Севастополя

- повідомив развожаєв.

За попередньою інформацією, об’єкти інфраструктури не постраждали. Контроль за обстановкою триває, мешканцям радять залишатися у безпечних місцях та зберігати спокій.

Нагадаємо

Нещодавно сили спеціальних операцій ЗС України провели спецоперацію в тимчасово окупованому Криму. В результаті були виведені з ладу об'єкти логістики, що забезпечують функціонування та бойове постачання військових частин армії рф.

У Криму зафіксовано нові влучання по залізниці та інфраструктурі26.08.25, 10:08 • 3008 переглядiв

Вероніка Марченко

Війна в Україні
Державний кордон України
Крим
Севастополь