Севастополь під атакою невідомих дронів: що відомо

Фото ілюстративне

Над морською акваторією поблизу Севастополя сили російського ППО знищили три невідомі повітряні цілі. Про це пише УНН із посиланням на "губернатора" Севастополя михайла развожаєва.

Гучні звуки, які були чутні в місті — це сили ППО знищили 3 повітряні цілі над морською акваторією поблизу Севастополя - повідомив развожаєв.

За попередньою інформацією, об’єкти інфраструктури не постраждали. Контроль за обстановкою триває, мешканцям радять залишатися у безпечних місцях та зберігати спокій.

Нагадаємо

Нещодавно сили спеціальних операцій ЗС України провели спецоперацію в тимчасово окупованому Криму. В результаті були виведені з ладу об'єкти логістики, що забезпечують функціонування та бойове постачання військових частин армії рф.

У Криму зафіксовано нові влучання по залізниці та інфраструктурі