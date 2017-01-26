Сестры Уильямс вышли в финал Australian Open
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. В Мельбурне американки Серена и Винус Уильямс завоевали путевки в финал первого в сезоне турнира Большого шлема Australian Open-2017, информирует УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Сначала в полуфинале старшая сестра В.Вильямс обыграла свою соотечественницу Коко Вандевеге - 6:7 (3), 6:2, 6:3, а вторая ракетка мира С.Вильямс разгромила хорватку Мирьяна Лючич-Барони - 6:2, 6:1.
Таким образом, американки Уильямс разыграют девятый финал турнира Большого шлема. На данный момент в личном противостоянии в финалах "Шлемов" младшая из сестер - Серена ведет со счетом 6:2.
Заметим, что В.Вильямс впервые попала в финал турнира Большого шлема в одиночном разряде за последние 7 лет.
Напомним, что последний раз сестры Уильямс противостояли друг другу в финале турнира Большого шлема на Уимблдоне в 2009 году. Первый финал между ними произошел 16 лет назад на US Open-2001.
Как сообщал УНН, Э.Свитолина вышла в полуфинал смешанного разряда на Australian Open.