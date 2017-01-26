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Сестри Вільямс вийшли у фінал Australian Open

Сестри Вільямс вийшли у фінал Australian Open

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 січня. УНН. В Мельбурні американки Серена і Вінус Вільямс завоювали путівки у фінал першого в сезоні турніру Великого шолому Australian Open-2017, інформує УНН з посиланням на сайт змагань.

Спочатку у півфіналі старша сестра В.Вільямс обіграла свою співвітчизницю Коко Вандевеге – 6:7 (3), 6:2, 6:3, а друга ракетка світу С.Вільямс розгромила хорватку Мірьяну Лючич-Бароні – 6:2, 6:1.

Таким чином, американки Вільямс розіграють дев'ятий фінал турніру Великого шолома. На даний момент в особистому протистоянні в фіналах "Шоломів" молодша з сестер - Серена веде з рахунком 6:2.

Зауважимо, що В.Вільямс уперше потрапила до фіналу турніру Великого шолома в одиночному розряді за останні 7 років.

Нагадаємо, що востаннє сестри Вільямс протистояли одна одній у фіналі турніру Великого шолома на Вімблдоні в 2009 році. Перший фінал між ними стався 16 років тому на US Open-2001.

Як повідомляв УНН, Е.Світоліна вийшла у півфінал змішаного розряду на Australian Open.

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