Сестры Киченок потерпели поражение в первом круге теннисных соревнований в Рио

В матче первого круга днепропетровчанки проиграли китайской паре Сюй/Чжэн - 0:6, 3:6.



Наши спортсменки создали 7 брейк-пойнтов, но реализовали лишь один из них, в тоже время китаянки смогли выиграть 5 подач украинок из 11 созданных возможностей.



Отметим, что в показателе эйсов сестры Киченок превзошли оппоненток - 2: 0.



Напомним, что сегодня в парном разряде стартуют также Элина Свитолина вместе с Ольгой Савчук.