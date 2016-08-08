Сестры Киченок потерпели поражение в первом круге теннисных соревнований в Рио
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок не смогли преодолеть стартовый барьер соревнований в парном разряде на Олимпийском-теннисном турнире в Рио-де-Жанейро, сообщает УНН со ссылкой на сайт Олимпиады.
В матче первого круга днепропетровчанки проиграли китайской паре Сюй/Чжэн - 0:6, 3:6.
Наши спортсменки создали 7 брейк-пойнтов, но реализовали лишь один из них, в тоже время китаянки смогли выиграть 5 подач украинок из 11 созданных возможностей.
Отметим, что в показателе эйсов сестры Киченок превзошли оппоненток - 2: 0.
Напомним, что сегодня в парном разряде стартуют также Элина Свитолина вместе с Ольгой Савчук.