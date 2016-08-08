Сестри Кіченок зазнали поразки у першому колі тенісних змагань в Ріо
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Українські тенісистки Людмила і Надія Кіченок не змогли подолати стартовий бар’єр змагань в парному розряді на Олімпійському-тенісному турнірі в Ріо-де-Жанейро, повідомляє УНН з посиланням на сайт Олімпіади.
У матчі першого кола дніпропетровчанки програли китайській парі Сюй/Чжен — 0:6, 3:6.
Наші спортсменки створили 7 брейк-пойнтів, але реалізували лише один із них, натомість китаянки змогли виграти 5 подач українок із 11 створених можливостей.
Зазначимо, що у показнику ейси сестри Кіченок перевершили опоненток — 2:0.
Нагадаємо, що сьогодні у парному розряді стартуватимуть також Еліна Світоліна разом із Ольгою Савчук.