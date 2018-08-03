Сестры Киченок победили россиянок на пути в полуфинал турнира в США

Наши спортсменки посеяны под третьим номером посева выиграли матч у россиянок Анны Блинковой и Нателлы Дзаламидзе 1:6, 6:2, 10:6.

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Встреча длилась 1 час и 2 минуты за которые Киченок сделали 3 эйса, 2 двойные ошибки и реализовали 2 из 6 брейкопойнтив, а также имели лучший процент первых подач (67:59).

За путевки в финал украинки поспорят с победителем баталии Йоханны Конти/Чжан Шуай, или с другими ракетками турнира Михаэлой Бузернеску и Хизер Уотсон.