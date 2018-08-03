Сестри Кіченок перемогли росіянок на шляху до півфіналу турніру в США

ukru
Ексклюзив
17:08 • 19978 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

15:22 • 44017 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

15:09 • 58291 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

13:46 • 76762 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 70073 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 106966 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 150929 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 187801 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 277242 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 166863 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.8 м/с
82 %
751 мм
Популярнi новини
В "Укрзалізниці" розповіли, коли відновлять роботу онлайн-сервісів після масштабної кібератаки

В "Укрзалізниці" розповіли, коли відновлять роботу онлайн-сервісів після масштабної кібератаки

25 березня, 08:07 • 47167 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

25 березня, 08:43 • 117502 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

25 березня, 09:11 • 102011 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

25 березня, 09:56 • 87711 перегляди
Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

25 березня, 10:16 • 78998 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

13:46 • 76769 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 145774 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 277244 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 209576 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 237596 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 12800 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 29564 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 31037 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 34205 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 60722 перегляди
Актуальне
Сестри Кіченок перемогли росіянок на шляху до півфіналу турніру в США

Сестри Кіченок перемогли росіянок на шляху до півфіналу турніру в США

Київ • УНН

 • 8513 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Українські тенісистки сестри Людмила та Надія Кіченок здобули ще одну перемогу в рамках парного розряду турніру WTA Premier в Сан-Хосе (США), передає УНН.

Наші спортсменки посіяні під третім номером посіву виграли матч у росіянок Анни Блінкової та Нателу Дзаламідзе 1:6, 6:2, 10:6.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: П'ятеро українських тенісистів зіграють у кваліфікації US Open

Зустріч тривала 1 годину та 2 хвилини за які Кіченок зробили 3 ейси, 2 подвійні помилки та реалізували 2 з 6 брейкопойнтів, а також мали кращий відсоток перших подач (67:59).

За путівки в фінал українки посперечаються з переможцем баталії Йоханни Конти/Чжан Шуай, або з другими ракетками турніру Міхаелою Бузернеску і Хізер Уотсон.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$279.12
Brent
$72.17
Bitcoin
$87,937.90
S&P 500
$5,772.04
Газ TTF
$41.84
Золото
$3,057.49
Ethereum
$2,068.65