Сестри Кіченок перемогли росіянок на шляху до півфіналу турніру в США
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Українські тенісистки сестри Людмила та Надія Кіченок здобули ще одну перемогу в рамках парного розряду турніру WTA Premier в Сан-Хосе (США), передає УНН.
Наші спортсменки посіяні під третім номером посіву виграли матч у росіянок Анни Блінкової та Нателу Дзаламідзе 1:6, 6:2, 10:6.
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Зустріч тривала 1 годину та 2 хвилини за які Кіченок зробили 3 ейси, 2 подвійні помилки та реалізували 2 з 6 брейкопойнтів, а також мали кращий відсоток перших подач (67:59).
За путівки в фінал українки посперечаються з переможцем баталії Йоханни Конти/Чжан Шуай, або з другими ракетками турніру Міхаелою Бузернеску і Хізер Уотсон.