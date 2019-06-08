Сестры Киченок не смогли выйти в финал и полуфинал "Ролан Гаррос"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. Последние представительницы Украины вылетели из парных соревнований во взрослой сетке теннисного турнира Открытого чемпионата Франции, передает корреспондент УНН.
После выходного вчерашнего дня сегодня на кортах "Ролан Гаррос" продолжились поединки соревнований. В миксте за выход в финал боролась наша Надежда Киченок и пакистанец Куреши. Выигранный первый сет Киченок и Куреши не остановил их соперников 2-х сеяных Дабровска/Павич - 7:6 (4), 1:6, 8:10.
В финале Габриэла Дабровски и Мате Павич встретятся с дуэтом латыши Чжань / Иван Додиг.
Зато сестра Надежды - Людмила в паре с латвийкой Еленой Остапенко безуспешно противостояли в 1/4 финала женского парного турнира Элис Мартинес и Арине Соболенко (Бельгия/Беларусь, 6-ти сеяные) - 5:7, 2:6.
Заметим, что Киченок с Остапенко впервые вышли в четвертьфинал соревнований Большого Шлема.