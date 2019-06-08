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Сестри Кіченок не змогли вийти до фіналу та півфіналу "Ролан Гаррос"

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 червня. УНН. Останні представниці України вилетіли із парних змагань у дорослій сітці тенісного турніру Відкритого чемпіонату Франції, передає кореспондент УНН.

Після вихідного вчорашнього дня сьогодні на кортах "Ролан Гаррос" продовжились поєдинки змагань. У міксті за вихід до фіналу боролася наша Надія Кіченок та пакистанець Куреші. Виграний перший сет Кіченок і Куреші не зупинив їх суперників 2-х сіяних Дабровскі/Павіч – 7:6 (4), 1:6, 8:10.

У фіналі Габріела Дабровскі і Мате Павич зустрінуться з дуетом Латіша Чжань/Іван Додіг.

Натомість сестра Надії – Людмила у парі із латвійкою Оленою Остапенко безуспішно протистояли в 1/4 фіналу жіночого парного турніру Еліс Мертенс та Аріні Соболенко (Бельгія/Білорусь, 6-ті сіяні) – 5:7, 2:6.

Зауважимо, що Кіченок із Остапенко вперше вийшли до чвертьфіналу змагань Великого Шолома.

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