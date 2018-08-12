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Сестра Сенцова прокомментировала историю с "освобождением" Олега

Киев • УНН

 • 13825 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан призвала не выдавать никакой информации относительно вероятного освобождения брата, пока он не покинет Россию. Об этом она написала в своем Facebook, передает УНН.

Сестра Сенцова прокомментировала историю с "освобождением" Олега

"Пожалуйста, не надо звонить маме Олега до тех пор, пока информация не подтверждена. Тем более ночью, тем больше посторонний человек", - отметила Каплан.

По ее словам, после вчерашних сообщений о якобы вылет самолета из Сенцов, "ночь была ужасной".

"Даже если вы, действительно, узнали, что Олега отпускают, не надо выдавать никакой информации, пока он не покинет Россию. Такая преждевременная информация, даже будучи правдой, может навредить ситуации", - призвала сестра политзаключенного.

Напомним, ночью 12 августа журналист и фотограф Виктория Ивлева заявила о якобы вылете самолета с украинским режиссером Олегом Сенцовым из Салехарда, добавив потом, что это может быть слухом.

Позже УФСИН России по Ямало-Ненецком автономном округе опровергло информацию о том, что политзаключенного вывезли из колонии № 8 в Лабытнанги.

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