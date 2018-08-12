Сестра Сенцова прокоментувала історію зі “звільненням” Олега
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Сестра українського політв’язня Олега Сенцова Наталя Каплан закликала не видавати жодної інформації щодо ймовірного звільнення брата, доки він не залишить Росію. Про це вона написала у своєму Facebook, передає УНН.
“Будь ласка, не треба дзвонити мамі Олега до тих пір, поки інформація не підтверджена. Тим більше вночі, тим більше стороння людина”, — наголосила Каплан.
За її словами, після вчорашніх повідомлень про нібито виліт літака з Сенцовим, “ніч була жахливою”.
“Навіть якщо ви, дійсно, дізналися, що Олега відпускають, не треба видавати ніякої інформації, поки він не покине Росію. Така передчасна інформація, навіть будучи правдою, може нашкодити ситуації”, — закликала сестра політв’язня.
Нагадаємо, вночі 12 серпня журналіст і фотограф Вікторія Івлєва заявила про начебто виліт літака з українським режисером Олегом Сенцовим з Салехарда, додавши згодом, що це може бути чуткою.
Пізніше УФСВП Росії у Ямало-Ненецькому автономному окрузі спростувало інформацію про те, що політв’язня вивезли з колонії № 8 в Лабитнангі.