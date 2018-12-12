Сестра Сенцова получила вместо него премию Сахарова
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Двоюродная сестра Олега Сенцова Наталья Каплан сегодня в Страсбурге получила премию имени Сахарова "За свободу мысли", которую в 2018 году Европарламент присвоил украинскому режиссеру, заключенному в РФ. Фотографии с церемонии обнародовала в Facebook пользователь Елена Иванцив, передает УНН.
"Олег Сенцов награжден премией имени Сахарова 2018 года. Двоюродная сестра Наталья Каплан и его адвокат Дмитрий Динзе приняли награду от имени Олега на церемонии, которая прошла сегодня в Страсбурге", - сообщила она.
Глава Европарламента Антонио Таяни в Twitter, обнародовав видео награждения Сахарова "За свободу мысли" украинского кинорежиссера Олега Сенцова, назвал его "символом борьбы за освобождение политических заключенных в России".
Церемония омрачилась событиями, которые произошли в Страсбурге накануне. Нападавший в центре города, где уже развернулась известная Рождественская ярмарка, открыл стрельбу, убив не менее трех человек и ранив 11. В связи с этим у здания Европарламента в среду приспустили флаги.
"Европейские и французские флаги полуспущены в Страсбурге и минута молчания в Европарламенте. Мы стоим плечом к плечу с семьями погибших. Мы стоим плечом к плечу с ранеными, многие из них находятся в тяжелом состоянии. Мы стоим плечом к плечу с Францией", - отметил глава ЕП Таяни.
Накануне церемонии в ЕС запустили кампанию в соцсетях #LetSentsovGetSakharov - отпустите Сенцова получить премию Сахарова. Ее поддержал еврокомиссар по вопросам европейской политики добрососедства и переговоров по расширению Йоханнес Хан и другие европолитики.