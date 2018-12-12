Сестра Сенцова отримала замість нього премію Сахарова
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Двоюрідна сестра Олега Сенцова Наталія Каплан сьогодні у Страсбурзі отримала премію імені Сахарова "За свободу думки", яку у 2018 році Європарламент присвоїв українському режисеру, ув'язненому в РФ. Фотографії з церемонії оприлюднила у Facebook користувач Олена Іванців, передає УНН.
"Олег Сенцов нагороджений премією імені Сахарова 2018 року. Двоюрідна сестра Наталія Каплан і його адвокат Дмитро Дінзе прийняли нагороду від імені Олега на церемонії, яка пройшла сьогодні в Страсбурзі", - повідомила вона.
Голова Європарламенту Антоніо Таяні у Twitter, оприлюднивши відео з нагородження премією Сахарова "За свободу думки" українського кінорежисера Олега Сенцова, назвав його "символом боротьби за звільнення політичних в'язнів у Росії".
Церемонія затьмарилася подіями, які сталися у Страсбурзі напередодні. Нападник у центрі міста, де уже розгорнувся відомий Різдвяний ярмарок, відкрив стрілянину, вбивши щонайменше трьох людей та поранивши 11. У зв'язку з цим біля будівлі Європарламенту у середу приспустили прапори.
"Європейські та французькі прапори напівспущені в Страсбурзі і хвилина мовчання у Європарламенті. Ми стоїмо пліч-о-пліч з сім'ями загиблих. Ми стоїмо пліч-о-пліч з пораненими, багато хто з них перебуває у тяжкому стані. Ми стоїмо пліч-о-пліч з Францією", - відзначив голова ЄП Таяні.
Напередодні церемонії у ЄС запустили кампанію у соцмережах #LetSentsovGetSakharov - відпустіть Сенцова отримати премію Сахарова. Її підтримав єврокомісар з питань європейської політики добросусідства та перемовин із розширення Йоганнес Ган та інші європолітики.
LIVE | Awarding the #SakharovPrize for Freedom of Thought to Oleg Sentsov, the Ukrainian film director, symbol of the struggle for the release of political prisoners held in Russia https://t.co/glkeri7CuP— Antonio Tajani (@EP_President) 12 грудня 2018 р.