Сестра Сенцова отримала замість нього премію Сахарова

"Олег Сенцов нагороджений премією імені Сахарова 2018 року. Двоюрідна сестра Наталія Каплан і його адвокат Дмитро Дінзе прийняли нагороду від імені Олега на церемонії, яка пройшла сьогодні в Страсбурзі", - повідомила вона.

Голова Європарламенту Антоніо Таяні у Twitter, оприлюднивши відео з нагородження премією Сахарова "За свободу думки" українського кінорежисера Олега Сенцова, назвав його "символом боротьби за звільнення політичних в'язнів у Росії".

Церемонія затьмарилася подіями, які сталися у Страсбурзі напередодні. Нападник у центрі міста, де уже розгорнувся відомий Різдвяний ярмарок, відкрив стрілянину, вбивши щонайменше трьох людей та поранивши 11. У зв'язку з цим біля будівлі Європарламенту у середу приспустили прапори.

"Європейські та французькі прапори напівспущені в Страсбурзі і хвилина мовчання у Європарламенті. Ми стоїмо пліч-о-пліч з сім'ями загиблих. Ми стоїмо пліч-о-пліч з пораненими, багато хто з них перебуває у тяжкому стані. Ми стоїмо пліч-о-пліч з Францією", - відзначив голова ЄП Таяні.

Напередодні церемонії у ЄС запустили кампанію у соцмережах #LetSentsovGetSakharov - відпустіть Сенцова отримати премію Сахарова. Її підтримав єврокомісар з питань європейської політики добросусідства та перемовин із розширення Йоганнес Ган та інші європолітики.

LIVE | Awarding the #SakharovPrize for Freedom of Thought to Oleg Sentsov, the Ukrainian film director, symbol of the struggle for the release of political prisoners held in Russia https://t.co/glkeri7CuP

— Antonio Tajani (@EP_President) 12 грудня 2018 р.