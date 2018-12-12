Сестра Сенцова отримала замість нього премію Сахарова

$41.400.13
45.840.29
ukru
Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони
05:00 • 4006 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 33703 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 73307 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 60176 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 75171 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 91521 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 86813 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 172691 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 100157 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 72635 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
1.3м/с
67%
Популярнi новини

росіяни знайшли слабкі місця в обороні: у DeepState повідомили про активні просування ворога

11 квітня, 19:39 • 11410 перегляди

На ТОТ Запоріжжя набирає обертів мілітаризація молоді, – Центр нацсротиву

11 квітня, 20:03 • 10448 перегляди

армія рф впритул підійшла до адмінкордону Дніпропетровської області: карти DeepState

11 квітня, 23:07 • 16695 перегляди

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

01:47 • 7780 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

02:06 • 15590 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 3994 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 172689 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 329880 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 263080 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 373949 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 33695 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 16353 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 21569 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 27437 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 48274 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Сестра Сенцова отримала замість нього премію Сахарова

Київ • УНН

 • 12209 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Двоюрідна сестра Олега Сенцова Наталія Каплан сьогодні у Страсбурзі отримала премію імені Сахарова "За свободу думки", яку у 2018 році Європарламент присвоїв українському режисеру, ув'язненому в РФ. Фотографії з церемонії оприлюднила у Facebook користувач Олена Іванців, передає УНН.

Сестра Сенцова отримала замість нього премію Сахарова

"Олег Сенцов нагороджений премією імені Сахарова 2018 року. Двоюрідна сестра Наталія Каплан і його адвокат Дмитро Дінзе прийняли нагороду від імені Олега на церемонії, яка пройшла сьогодні в Страсбурзі", - повідомила вона.

Голова Європарламенту Антоніо Таяні у Twitter, оприлюднивши відео з нагородження премією Сахарова "За свободу думки" українського кінорежисера Олега Сенцова, назвав його "символом боротьби за звільнення політичних в'язнів у Росії".

Церемонія затьмарилася подіями, які сталися у Страсбурзі напередодні. Нападник у центрі міста, де уже розгорнувся відомий Різдвяний ярмарок, відкрив стрілянину, вбивши щонайменше трьох людей та поранивши 11. У зв'язку з цим біля будівлі Європарламенту у середу приспустили прапори.

"Європейські та французькі прапори напівспущені в Страсбурзі і хвилина мовчання у Європарламенті. Ми стоїмо пліч-о-пліч з сім'ями загиблих. Ми стоїмо пліч-о-пліч з пораненими, багато хто з них перебуває у тяжкому стані. Ми стоїмо пліч-о-пліч з Францією", - відзначив голова ЄП Таяні.

Напередодні церемонії у ЄС запустили кампанію у соцмережах #LetSentsovGetSakharov - відпустіть Сенцова отримати премію Сахарова. Її підтримав єврокомісар з питань європейської політики добросусідства та перемовин із розширення Йоганнес Ган та інші європолітики.

LIVE | Awarding the #SakharovPrize for Freedom of Thought to Oleg Sentsov, the Ukrainian film director, symbol of the struggle for the release of political prisoners held in Russia https://t.co/glkeri7CuP

— Antonio Tajani (@EP_President) 12 грудня 2018 р.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,193.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,568.62