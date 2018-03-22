Сестра Савченко: Надежде сегодня могут избрать меру пресечения
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Судебное заседание по избранию меры пресечения для народного депутата Надежды Савченко может состояться уже сегодня. Об этом сообщила сестра народного депутата Украины Вера Савченко, передает корреспондент УНН.
"Она (Савченко - ред.) ориентируется на то, что они сегодня соберут и суд. Суды у нас карманные, телефонное право работает, поэтому сюда вызовут судей, они молоточком стукнут и будет мера пресечения", - заявила сестра Савченко.
Как сообщал УНН, Верховная Рада разрешила задержать и арестовать Савченко. После этого правоохранители зачитали Савченко подозрение.
Напомним, в Раде продемонстрировали видеодоказательства относительно Савченко.
Ранее Генпрокурор Луценко внес в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Савченко.
Генпрокурор Луценко заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.