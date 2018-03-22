Сестра Савченко: Надії сьогодні можуть обрати запобіжний захід
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Судове засідання щодо обрання запобіжного заходу для народного депутата Надії Савченко може відбутись уже сьогодні. Про це повідомила сестра народного депутата України Віра Савченко, передає кореспондент УНН.
“Вона (Савченко — ред.) орієнтується на те, що вони сьогодні зберуть і суд. Суди у нас кишенькові, телефонне право працює, тому сюди викличуть суддів, вони молоточком стукнуть і буде міра запобіжного заходу”, — заявила сестра Савченко.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада дозволила затримати та арештувати Савченко. Після цього правоохоронці зачитали Савченко підозру.
Нагадаємо, в Раді продемонстрували відеодокази щодо Савченко.
Раніше Генпрокурор Луценко вніс до Верховної Ради подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Савченко.
Генпрокурор Луценко заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.