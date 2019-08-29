Сестра о возможном обмене Сенцова: кругом тишина

"Поверю, когда смогу обнять Олега (или дать ему в морду.) У меня нет достоверной информации, кругом тишина", - говорится в сообщении.

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Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию об этапировании осужденного в РФ за якобы "подготовку терактов" в оккупированном Крыму режиссера Олега Сенцова в Москву, а также перспективы ожидаемого обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной.