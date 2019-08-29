Сестра про можливий обмін Сенцова: всюди тиша
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Сестра режисера Олега Сенцова Наталія Каплан сказала, що не має достовірної інформації про обмін брата. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
"Повірю, коли зможу обійняти Олега (Або дати йому в морду). У мене немає достовірної інформації, кругом тиша", - йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков не став коментувати інформацію про етапування засудженого в РФ за нібито “підготовку терактів” в окупованому Криму режисера Олега Сенцова в Москву, а також перспективи очікуваного обміну утримуваними особами між РФ і Україною.