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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 19126 просмотра

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 103218 просмотра

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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 103457 просмотра

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10 марта, 15:15 • 117925 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Сестра президента Гондураса погибла в авиакатастрофе

Сестра президента Гондураса погибла в авиакатастрофе

Киев  •  УНН

 • 11318 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Вертолет, на борту которого находились шесть человек, включая 51-летнюю сестру президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса, разбился в субботу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету Prensa.

В субботу вертолет, на борту которого находились шесть человек, разбился в департаменте Франсиско-Морасан, центральная часть Республики Гондурас. В числе жертв авиакатастрофы оказалась 51-летняя Ильда Эрнандес, сестра президента Республики Гондурас Хуана Орландо Эрнандеса.

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Ильда Эрнандес ранее была министром связи, сейчас она выполняла работу советника в ходе предвыборной кампании действующего главы государства.

По предварительным данным, обломки легкого многоцелевого вертолета Eurocopter AS350 Ecureuil были найдены в департаменте Франсиско-Морасан в центральной части страны. Никаких сигналов о неполадках на борту во время последнего полета не поступало. Сведений о причинах трагедии обнародовано не было.

В знак скорби президент Республики Гондурас Хуан Орландо Эрнандес в своем микроблоге в Twitter поставил изображение траурной ленты.

Напомним, в канадской провинции Онтарио потерпел крушение вертолет коммунальной компании Hydro One, погибли четыре человека. 

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