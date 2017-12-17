Сестра президента Гондураса погибла в авиакатастрофе
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Вертолет, на борту которого находились шесть человек, включая 51-летнюю сестру президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса, разбился в субботу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету Prensa.
В субботу вертолет, на борту которого находились шесть человек, разбился в департаменте Франсиско-Морасан, центральная часть Республики Гондурас. В числе жертв авиакатастрофы оказалась 51-летняя Ильда Эрнандес, сестра президента Республики Гондурас Хуана Орландо Эрнандеса.
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Ильда Эрнандес ранее была министром связи, сейчас она выполняла работу советника в ходе предвыборной кампании действующего главы государства.
По предварительным данным, обломки легкого многоцелевого вертолета Eurocopter AS350 Ecureuil были найдены в департаменте Франсиско-Морасан в центральной части страны. Никаких сигналов о неполадках на борту во время последнего полета не поступало. Сведений о причинах трагедии обнародовано не было.
В знак скорби президент Республики Гондурас Хуан Орландо Эрнандес в своем микроблоге в Twitter поставил изображение траурной ленты.
Напомним, в канадской провинции Онтарио потерпел крушение вертолет коммунальной компании Hydro One, погибли четыре человека.