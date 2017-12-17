Сестра президента Гондурасу загинула в авіакатастрофі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Гелікоптер, на борту якого перебували шість осіб, включно з 51-річною сестрою президента Гондурасу Хуана Орландо Ернандеса, розбився в суботу. Про це повідомляє УНН з посиланням на газету Prensa.
У суботу вертоліт, на борту якого перебували шість осіб, розбився в департаменті Франсіско-Морасан, у центральній частині Республіки Гондурас. У числі жертв авіакатастрофи опинилася 51-річна Ільда Ернандес, сестра президента Республіки Гондурас Хуана Орландо Ернандеса.
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Ільда Ернандес раніше була міністром зв’язку, зараз вона виконувала роботу радника в ході передвиборної кампанії чинного глави держави.
За попередніми даними, уламки легкого багатоцільового гелікоптера Eurocopter AS350 Ecureuil були знайдені в департаменті Франсіско-Морасан в центральній частині країни. Ніяких сигналів про неполадки на борту під час останнього польоту не надходило. Відомостей про причини трагедії оприлюднено не було.
У знак скорботи президент Республіки Гондурас Хуан Орландо Ернандес у своєму мікроблозі в Twitter поставив зображення траурної стрічки.
Нагадаємо, у канадській провінції Онтаріо зазнав аварії гелікоптер комунальної компанії Hydro One, загинули чотири людини.