Сестра переговорщика Путина Дмитрия тайно посетила Украину с паспортом США

Сестра главного кремлевского переговорщика кирилла дмитриева - наталья посетила Украину в феврале 2025 года по американскому паспорту. Об этом сообщила в соцсети "X" независимая американская журналистка в Украине Кейт Ливингстон, пишет УНН.

Детали

Как отметила журналистка, дмитриева въехала в Украину 8 февраля и выехала 12 февраля, всего за несколько дней до запланированных переговоров между россией и США в Саудовской Аравии по потенциальному урегулированию войны в Украине. Об этом свидетельствуют пограничные записи.

Один источник сообщил, что она выехала из Украины в США в начале 2022 года, после начала полномасштабного вторжения россии, вместе со своей матерью. Деятельность натальи в Украине или цель поездки в Украину в феврале этого года - неизвестны.

Более старые записи свидетельствуют о том, что и наталья, и ее мать, тамара шевченко, ранее имели украинские паспорта. Но они, похоже, ездили в Украину в течение последних нескольких лет, используя американские паспорта. Непонятно, откуда у натальи и тамары американские паспорта, и живут ли они сейчас в США – написала Ливингстон.

Похоже, что семья дмитриевых может владеть большим количеством активов в Европе – и Украине – чем было известно ранее, предполагает журналистка.

Дополнение

Давний союзник путина кирилл дмитриев прожил в США более десяти лет, получив дипломы Стэнфорда и Гарварда, прежде чем попасть в ближайший круг российского диктатора. Его жена является близкой подругой дочери путина. А сам дмитриев годами пользуется глубоким доверием кремля. Сейчас он руководит российским фондом прямых инвестиций и играет ключевую роль, представляя москву в тайных мирных переговорах между Вашингтоном, Киевом и москвой – роль, которая опирается на его бизнес-опыт.

Хотя связи кирилла в США хорошо известны, очевидный статус граждан США его сестры и матери является новым.

Напомним

Спецпосланник президента США Стив Виткофф планирует на этой неделе приехать в москву, где он контактирует с дмитриевым и путиным.

Ранее Виткофф после встречи с посланником кремля кириллом дмитриевым предложил президенту США Дональду Трампу поддержать передачу россии четырех областей Украины - Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской - для скорейшего завершения войны.