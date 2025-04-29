Сестра переговорника путіна дмітрієва таємно відвідала Україну з паспортом США

$41.740.01
47.390.01
ukenru
Військових з ТЦК без бойового досвіду відправлятимуть у частини, що воюють - Генштаб
13:48 • 3148 перегляди

Військових з ТЦК без бойового досвіду відправлятимуть у частини, що воюють - Генштаб

Ексклюзив
11:06 • 18425 перегляди

Ми вже втратили можливість закуповувати посівний матеріал в українських виробників - експерт

10:23 • 34794 перегляди

Тариф на світло збережуть без змін до кінця жовтня - Шмигаль

Ексклюзив
09:35 • 38137 перегляди

Будівництво метро на Виноградар: забудовник відповів, чи вплине на темпи прорив труби

29 квітня, 08:02 • 75416 перегляди

Всесвітній день футболу: перемоги й поразки української збірної за рік

29 квітня, 07:23 • 80594 перегляди

Перші сто днів президентства Трампа: чим запам'яталися і чого чекати в майбутньому

Ексклюзив
29 квітня, 07:19 • 69805 перегляди

За ширмою науки - інтереси фармгіганта: як Академія правових наук прикрила тиск на аптечний бізнес

29 квітня, 06:48 • 62854 перегляди

Магнітні бурі у травні: дати та інтенсивність геомагнітних коливань

28 квітня, 18:27 • 33414 перегляди

Сергія Корецького обрано головою правління Нафтогаз України

Ексклюзив
28 квітня, 14:20 • 59880 перегляди

Сезон алергії: на що звернути увагу у травні та як полегшити симптоми

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+20°
6.1м/с
22%
751 мм
Популярнi новини

Атака росіян на Дніпропетровщину: загинула 12-річна дівчинка, багато поранених

29 квітня, 04:52 • 40041 перегляди

Трамп припустив, що путін може довести ситуацію до того, що він стане на бік України

29 квітня, 07:25 • 42519 перегляди

На Донеччині ворог під ранок вдарив по 5 містах і селах, за добу 5 загиблих, серед поранених дитина

08:32 • 33245 перегляди

Сумщина: 87 ударів рф за добу, від прямого влучання FPV-дрона загинув чоловік

09:11 • 20420 перегляди

Кияни отримають компенсації за оренду житла, пошкодженого атакою 24 квітня - КМДА

11:26 • 9060 перегляди
Публікації

Всесвітній день футболу: перемоги й поразки української збірної за рік

29 квітня, 08:02 • 75406 перегляди

Перші сто днів президентства Трампа: чим запам'яталися і чого чекати в майбутньому

29 квітня, 07:23 • 80583 перегляди

За ширмою науки - інтереси фармгіганта: як Академія правових наук прикрила тиск на аптечний бізнес
Ексклюзив

29 квітня, 07:19 • 69797 перегляди

Магнітні бурі у травні: дати та інтенсивність геомагнітних коливань

29 квітня, 06:48 • 62850 перегляди

Боротьба з корупцією обходиться Україні дорожче, ніж сама корупція? Цифри і кейси зі звіту НАБУ

28 квітня, 16:07 • 58813 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Денис Шмигаль

Володимир Зеленський

Артем Лисогор

Герман Галущенко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Франція

Реклама
УНН Lite

"Грішники" зібрали у світі понад 160 млн доларів за два вікенди: у США новий фільм Раяна Куглера потіснив "Minecraft"

28 квітня, 13:22 • 33569 перегляди

Зірка кіносаги "Гаррі Поттер" Руперт Грінт вдруге став батьком

28 квітня, 08:56 • 52944 перегляди

OutKast, Сінді Лопер та The White Stripes увійдуть до Зали слави рок-н-ролу

28 квітня, 08:46 • 51838 перегляди

П’ять неймовірних довгоочікуваних прем’єр травня: що подивитися

26 квітня, 14:39 • 158396 перегляди

Каньє Вест запустив перший стрім на Twitch і за лічені хвилини полетів у бан за зігування

25 квітня, 15:56 • 71142 перегляди
Актуальне

The Washington Post

Facebook

Bild

The New York Times

Безпілотний літальний апарат

Сестра переговорника путіна дмітрієва таємно відвідала Україну з паспортом США

Київ • УНН

 • 2934 перегляди

наталія дмитрієва, сестра кремлівського переговорника, відвідала Україну в лютому 2025 року з паспортом США. Її діяльність та мета поїздки залишаються невідомими.

Сестра переговорника путіна дмітрієва таємно відвідала Україну з паспортом США

Сестра головного кремлівського переговірника кирила дмітрієва - наталія відвідала Україну в лютому 2025 року за американським паспортом. Про це повідомила в соцмережі "X" незалежна американська журналістка в Україні Кейт Лівінгстон, пише УНН.

Деталі

Як зазначила журналістка, дмітрієва в'їхала до України 8 лютого та виїхала 12 лютого, лише за кілька днів до запланованих переговорів між росією та США в Саудівській Аравії щодо потенційного врегулювання війни в Україні. Про це свідчать прикордонні записи.

Одне джерело повідомило, що вона виїхала з України до США на початку 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення росії, разом зі своєю матір'ю. Діяльність наталії в Україні або мета поїздки в Україну у лютому цьогоріч - невідомі.

Старіші записи свідчать про те, що і наталія, і її мати, тамара шевченко, раніше мали українські паспорти. Та вони, схоже, їздили до України протягом останніх кількох років, використовуючи американські паспорти. Незрозуміло, звідки у наталії та тамари американські паспорти, і чи живуть вони зараз у США

– написала Лівінгстон.

Схоже, що родина дмітрієвих може володіти більшою кількістю активів у Європі – та Україні – ніж було відомо раніше, припускає журналістка.

Доповнення

Давній союзник путіна кирило дмітрієв прожив у США понад десять років, отримавши дипломи Стенфорда та Гарварда, перш ніж потрапити до найближчого кола російського диктатора. Його дружина є близькою подругою доньки путіна. А сам дмітрієв роками користується глибокою довірою кремля. Зараз він керує російським фондом прямих інвестицій і відіграє ключову роль, представляючи москву в таємних мирних переговорах між Вашингтоном, Києвом і москвою – роль, яка спирається на його бізнес-досвід.

Хоча зв'язки кирила в США добре відомі, очевидний статус громадян США його сестри та матері є новим.

Нагадаємо

Спецпосланець президента США Стів Віткофф планує цього тижня приїхати до москви, де він контактує з дмітрієвим і путіним.

Раніше Віткофф після зустрічі з посланцем кремля кирилом дмітрієвим запропонував президенту США Дональду Трампу підтримати передачу росії чотирьох областей України - Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської - для швидшого завершення війни.  

Лілія Набока

Лілія Набока

ВійнаПолітикаНовини Світу
Стів Віткофф
Вашингтон
Дональд Трамп
Сполучені Штати
Україна
Brent
$63.60
Bitcoin
$94,822.30
S&P 500
$5,524.06
Tesla
$282.89
Газ TTF
$31.50
Золото
$3,317.26
Ethereum
$1,814.12