Сестра переговорника путіна дмітрієва таємно відвідала Україну з паспортом США

Сестра головного кремлівського переговірника кирила дмітрієва - наталія відвідала Україну в лютому 2025 року за американським паспортом. Про це повідомила в соцмережі "X" незалежна американська журналістка в Україні Кейт Лівінгстон, пише УНН.

Деталі

Як зазначила журналістка, дмітрієва в'їхала до України 8 лютого та виїхала 12 лютого, лише за кілька днів до запланованих переговорів між росією та США в Саудівській Аравії щодо потенційного врегулювання війни в Україні. Про це свідчать прикордонні записи.

Одне джерело повідомило, що вона виїхала з України до США на початку 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення росії, разом зі своєю матір'ю. Діяльність наталії в Україні або мета поїздки в Україну у лютому цьогоріч - невідомі.

Старіші записи свідчать про те, що і наталія, і її мати, тамара шевченко, раніше мали українські паспорти. Та вони, схоже, їздили до України протягом останніх кількох років, використовуючи американські паспорти. Незрозуміло, звідки у наталії та тамари американські паспорти, і чи живуть вони зараз у США – написала Лівінгстон.

Схоже, що родина дмітрієвих може володіти більшою кількістю активів у Європі – та Україні – ніж було відомо раніше, припускає журналістка.

Доповнення

Давній союзник путіна кирило дмітрієв прожив у США понад десять років, отримавши дипломи Стенфорда та Гарварда, перш ніж потрапити до найближчого кола російського диктатора. Його дружина є близькою подругою доньки путіна. А сам дмітрієв роками користується глибокою довірою кремля. Зараз він керує російським фондом прямих інвестицій і відіграє ключову роль, представляючи москву в таємних мирних переговорах між Вашингтоном, Києвом і москвою – роль, яка спирається на його бізнес-досвід.

Хоча зв'язки кирила в США добре відомі, очевидний статус громадян США його сестри та матері є новим.

Нагадаємо

Спецпосланець президента США Стів Віткофф планує цього тижня приїхати до москви, де він контактує з дмітрієвим і путіним.

Раніше Віткофф після зустрічі з посланцем кремля кирилом дмітрієвим запропонував президенту США Дональду Трампу підтримати передачу росії чотирьох областей України - Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської - для швидшого завершення війни.