Сержант ВСУ проведет 5 лет за решеткой за торговлю боеприпасами
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 20 ноября. УНН. Приговором Суворовского районного суда г.Одессы начальник складов взвода обеспечения роты материального обеспечения воинской части приговорен к 5 годам лишения свободы с лишением воинского звания “сержант”. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-центре военной прокуратуры Южного региона.
Указанного военнослужащего суд признал виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.263, ч.3 ст.410 УК Украины, то есть незаконное обращение с оружием и кража оружия.
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Следствием установлено, что в феврале 2017 г. военнослужащий одной из воинских частей в Одесской области предложил гражданину приобрести у него навесную динамическую защита, входящую в динамическую защиту танка и по выводам экспертов включает в себя около 260 г тротила.
“19 марта 2017 во время очередной продажи вышеуказанных боеприпасов „предприимчивій “ сержанта задержан военной прокуратурой Одесского гарнизона совместно с работниками подразделения военной контрразведки и сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ Нацполиции в порядке ст. 208 УПК Украины ”, - говорится в сообщении.
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При вынесении приговора суд учел чистосердечное раскаяние обвиняемого, активное способствование раскрытию преступления, добровольное возмещение причиненного ущерба, и путем поглощения менее строгого наказания более строгим, определил ему окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.
Как сообщал УНН, в Полтавской области разоблачили полицейских, входивших в сеть сбыта оружия.