Сержант ВСУ проведет 5 лет за решеткой за торговлю боеприпасами

Указанного военнослужащего суд признал виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.263, ч.3 ст.410 УК Украины, то есть незаконное обращение с оружием и кража оружия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Участника АТО подозревают в убийстве экс-военнослужащего

Следствием установлено, что в феврале 2017 г. военнослужащий одной из воинских частей в Одесской области предложил гражданину приобрести у него навесную динамическую защита, входящую в динамическую защиту танка и по выводам экспертов включает в себя около 260 г тротила.

“19 марта 2017 во время очередной продажи вышеуказанных боеприпасов „предприимчивій “ сержанта задержан военной прокуратурой Одесского гарнизона совместно с работниками подразделения военной контрразведки и сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ Нацполиции в порядке ст. 208 УПК Украины ”, - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве задержали военного, в 2015 году самовольно выехал в Крым

При вынесении приговора суд учел чистосердечное раскаяние обвиняемого, активное способствование раскрытию преступления, добровольное возмещение причиненного ущерба, и путем поглощения менее строгого наказания более строгим, определил ему окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.

Как сообщал УНН, в Полтавской области разоблачили полицейских, входивших в сеть сбыта оружия.