Сержант ЗСУ проведе 5 років за ґратами за торгівлю боєприпасами
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 20 листопада. УНН. Вироком Суворовського районного суду м. Одеси начальника складів взводу забезпечення роти матеріального забезпечення військової частини засуджено до 5 років позбавлення волі з позбавленням військового звання “сержант”. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-центрі військової прокуратури Південного регіону.
Вказаного військовослужбовця судом визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.3 ст.410 КК України, тобто незаконне поводження зі зброєю та викрадення зброї.
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Слідством установлено, що у лютому 2017 року військовослужбовець однієї з військових частин на Одещині запропонував громадянину придбати у нього навісний динамічний захист, що входить до динамічного захисту танку та за висновками експертів містить у собі близько 260 г тротилу.
“19 березня 2017 р. під час чергового продажу вищевказаних боєприпасів “підприємливого” сержанта затримано військовою прокуратурою Одеського гарнізону спільно з працівниками підрозділу військової контррозвідки та співробітниками Управління карного розшуку ГУ Нацполіції в порядку ст. 208 КПК України",- йдеться у повідомленні.
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При винесенні вироку суд урахував щире каяття обвинуваченого, активне сприяння розкриттю злочину, добровільне відшкодування завданого збитку, та шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, визначив йому остаточне покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років.
Як повідомляв УНН, на Полтавщині викрили поліцейських, які входили до мережі збуту зброї.