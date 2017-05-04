Серьезной паузы во встречах представителей нормандской четверки не будет - Д.Кулеба

"Я не думаю, что будет серьезная пауза, потому что контакты на всех уровнях продолжатся", - сказал он, отвечая на вопрос о летней паузе в работе минского и нормандского форматов из-за выборов в Германии и Франции.

"Если речь идет о паузе во встречах нормандской четверки на топ-уровне - уровне глав правительств и государств - то, наверное, пауза будет, связанная хотя бы с тем, что сейчас во Франции придет к власти новый президент. Но я убежден, что нормандский формат продолжит работать, потому что это достаточно многоуровневый механизм и контакты будут поддерживаться", - добавил он.

Напомним, как заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, заместитель спикера Верховной Рады Ирина Геращенко, нормандский формат фактически поставлен на паузу.