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Серьезной паузы во встречах представителей нормандской четверки не будет - Д.Кулеба

Киев • УНН

 • 11557 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Несмотря на паузу во встречах Нормандской четверки на высшем уровне, обусловленную будущими выборами во Франции и Германии, встречи представителей всех четырех стран - Украины, России, Франции и Германии - пройдут в этом году летом. Об этом в эфире "5 канала" заявил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, передает УНН.

Серьезной паузы во встречах представителей нормандской четверки не будет - Д.Кулеба

"Я не думаю, что будет серьезная пауза, потому что контакты на всех уровнях продолжатся", - сказал он, отвечая на вопрос о летней паузе в работе минского и нормандского форматов из-за выборов в Германии и Франции.

"Если речь идет о паузе во встречах нормандской четверки на топ-уровне - уровне глав правительств и государств - то, наверное, пауза будет, связанная хотя бы с тем, что сейчас во Франции придет к власти новый президент. Но я убежден, что нормандский формат продолжит работать, потому что это достаточно многоуровневый механизм и контакты будут поддерживаться", - добавил он.

Напомним, как заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, заместитель спикера Верховной Рады Ирина Геращенко, нормандский формат фактически поставлен на паузу.

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