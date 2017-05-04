Серйозної паузи в зустрічах представників нормандської четвірки не буде – Д.Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Незважаючи на паузу в зустрічах Нормандської четвірки на вищому рівні, обумовлену майбутніми виборами у Франції та Німеччині, зустрічі представників усіх чотирьох країн – України, Росії, Франції та Німеччини – відбуватимуться цьогоріч влітку. Про це в ефірі "5 каналу" заявив постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба, передає УНН.
"Я не думаю, що буде серйозна пауза, тому що контакти на всіх рівнях продовжать відбуватися", – сказав він, відповідаючи на запитання про літню паузу в роботі Мінського і Нормандського форматів через вибори в Німеччині та Франції.
"Якщо мова йде про паузу в зустрічах Нормандської четвірки на топ-рівні – рівні глав урядів і держав – то, напевно, пауза буде, пов'язана хоча б з тим, що зараз у Франції прийде до влади новий президент. Але я переконаний, що Нормандський формат продовжить працювати, тому що це досить багаторівневий механізм і контакти підтримуватимуться", – додав він.
Нагадаємо, як заявила представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи, заступник спікера Верховної Ради Ірина Геращенко, Нормандський формат фактично поставлений на паузу.