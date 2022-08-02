Сервис Flight Radar 24, где мир следил за самолетом Пелоси, перестал работать
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Сервис Flight Radar 24, на котором можно было следить за самолетом спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, перестал работать, сообщает УНН.
Детали
Онлайн-сервис для отслеживания движения самолетов Flight Radar 24 не работает. За самолетом спикера Палаты представителей США следило более 200 тыс человек.
Интернет-пользователи не могут зайти на сайт сервиса. На странице висит объявление "FR24 не работает. Что-то пошло не так с нашей стороны, пожалуйста, попробуйте снова."
Владельцы сайта сообщили, что осуществляется массированная хакерская атака.