Сервіс Flight Radar 24, де світ стежив за літаком Пелосі, припинив працювати

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Онлайн-сервіс для відстежування руху літаків Flight Radar 24 не працює. За літаком спікерки Палати представників США стежило понад 200 тис людей.

Інтернет-користувачі не можуть зайти на сайт сервісу. На сторінці висить оголошення "FR24 не працює. Щось пішло не так з нашого боку, будь ласка, спробуйте знову."

Власники сайту повідомили, що здійснюється масована хакерська атака.