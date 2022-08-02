Сервіс Flight Radar 24, де світ стежив за літаком Пелосі, припинив працювати
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Сервіс Flight Radar 24, на якому можна було стежити за літаком спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі, припинив працювати, інформує УНН.
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Онлайн-сервіс для відстежування руху літаків Flight Radar 24 не працює. За літаком спікерки Палати представників США стежило понад 200 тис людей.
Інтернет-користувачі не можуть зайти на сайт сервісу. На сторінці висить оголошення "FR24 не працює. Щось пішло не так з нашого боку, будь ласка, спробуйте знову."
Власники сайту повідомили, що здійснюється масована хакерська атака.