Сервис "Booking" исправил информацию об объектах недвижимости в Крыму - Ю.Луценко

Как отметил Ю.Луценко, прокуратурой Автономной Республики Крым в декабре 2016 года начаты уголовные производства по соучастию должностных лиц компании Booking.com International BV (Booking.com) в помощи в использовании незаконно приобретенного имущества и в содействии в нарушении порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию АР Крым (ст. 332-1 и ст. 191 УК).

В процессе досудебного расследования прокуратурой автономии в частности изучалось отображение на сайте компании Booking.com информации о принадлежности территории полуострова Крым, а именно не отнесения его к территории Украины.

"Сегодня компания Booking.com сообщила прокуратуре АР Крым, что было исправлено соответствующую информацию. Сейчас на сайте Booking.com при обозначении места расположения определенного объекта недвижимости в Крыму, после информации о конкретном населенном пункте указывается, что он находится на территории государства Украина", - сообщил Ю.Луценко.

Также, по словам генпрокурора, компания Booking.com учла другие замечания прокуратуры и сообщила, что ею приняты дополнительные меры во исполнение санкций ЕС для предотвращения использования ее веб-сайта для осуществления поездок в Крым в туристических целях.

Как сообщал УНН, сервис "Booking" отреагировал на начатое прокуратурой Крыма производство.