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Сервіс "Booking" виправив інформацію про об’єкти нерухомості в Криму – Ю.Луценко

Київ • УНН

 • 12475 перегляди

КИЇВ. 30 квітня. УНН. Сервіс з бронювання готелів Booking.com повідомив прокуратуру АР Крим, що ним було виправлено інформацію про об’єкти нерухомості в Криму і при позначенні місця розташування певного об’єкта вказується, що він знаходиться на території держави Україна. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Генпрокурор Юрій Луценко, передає УНН.

Сервіс "Booking" виправив інформацію про об’єкти нерухомості в Криму – Ю.Луценко

Як відзначив Ю.Луценко, прокуратурою Автономної Республіки Крим у грудні 2016 року розпочаті кримінальні провадження щодо співучасті посадових осіб компанії Booking.com International B.V. (Booking.com) в допомозі у використанні незаконно набутого майна та у сприянні в порушенні порядку в’їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію АР Крим (ст. 332-1 і ст. 191 ККУ).

В процесі досудового розслідування прокуратурою автономії зокрема вивчалося відображенні на веб-сайті компанії Booking.com інформації про приналежність території півострова Крим, а саме не віднесення його до території України.

“Сьогодні компанія Booking.com повідомила прокуратуру АР Крим, що нею було виправлено відповідну інформацію. Наразі на веб-сайті Booking.com при позначенні місця розташування певного об’єкта нерухомості в Криму, після інформації про конкретний населений пункт вказується, що він знаходиться на території держави Україна”, — повідомив Ю.Луценко.

Також, зі слів Генпрокурора, компанія Booking.com врахувала інші зауваження прокуратури та повідомила, що нею вжито додаткових заходів, на виконання санкцій ЄС, для запобігання використання її веб-сайту для здійснення поїздок до Криму в туристичних цілях.

Як повідомляв УНН, сервіс “Booking” відреагував на розпочате прокуратурою Криму провадження.

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