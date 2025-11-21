Серверы Cloudflare снова "упали"
Киев • УНН
В работе Cloudflare снова зафиксированы сбои, при этом 58% пользователей жалуются на подключение к серверу. Это произошло менее чем через месяц после сбоя Amazon Web Services.
В работе Cloudflare снова фиксируются сбои, передает УНН со ссылкой на Downdetector.
Детали
В частности, 58% жалуются на подключение к серверу, 34% указывают на проблемы с веб-сайтами и еще 9% - на работу доменов.
Дополнение
У многих интернет-сервисов и сайтов в Украине и мире во вторник, 18 ноября возникли проблемы в работе. Причина - сбой в Cloudflare, одном из крупнейших провайдеров CDN и облачной безопасности.
Cloudflare зафиксировал всплеск необычного трафика, что вызвало ошибки на многих сайтах, включая X и Open AI. Компания расследует причины инцидента, который произошел менее чем через месяц после сбоя Amazon Web Services.