Сервери Cloudflare знову “впали”
Київ • УНН
У роботі Cloudflare знову зафіксовано збої, при цьому 58% користувачів скаржаться на підключення до сервера. Це сталося менш ніж через місяць після збою Amazon Web Services.
У роботі Cloudflare знову фіксуються збої, передає УНН з посиланням на Downdetector.
Деталі
Зокрема, 58% скаржаться на підключененя до сервера, 34% вказують на проблеми із вебсайтами та ще 9% - на роботу доменів.
Доповнення
У багатьох інтернет-сервісів та сайтів в Україні і світі у вівторок, 18 листопада виникли проблеми в роботі. Причина - збій у Cloudflare, одному з найбільших провайдерів CDN та хмарної безпеки.
Cloudflare зафіксував сплеск незвичайного трафіку, що спричинив помилки на багатьох сайтах, включаючи X та Open AI. Компанія розслідує причини інциденту, який стався менш ніж через місяць після збою Amazon Web Services.