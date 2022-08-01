Август – переломный период в войне: астролог спрогнозировала, чего ждать в ближайший месяц

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«Август – это переломный период в войне, когда всем нам нужно будет собрать всю свою волю в кулак и героически пройти это очень нелегкое время для Украины. Особенно сильный астрологический показатель, приведший к этой ситуации, – сочетание Марса, Урана и северного узла. Это редкое соединение. Оно действует так же, как и затемнение. Марс – это действия и поступки, северный узел – это цель нашего развития, Уран – планета больших внезапных изменений, ведь он реформатор. Это сочетание несет в себе как большие возможности, так и большие разрушения для всего мира, особенно в политическом и экономическом направлениях. Эти сложные изменения необходимы нам для эволюции и дальнейшего развития», – сообщила Базиленко.

Детали

Она добавила, что в течение всего августа почти не будет возможности договориться, ведь возможны проявления упрямства и категоричности со стороны мировых лидеров. Желание проявить себя, пойти вопреки всем правилам и законам может привести к роковым ошибкам, которые будут иметь негативные последствия. Внутри многих стран будут введены ограничения как прав и свобод, так и экономических возможностей. Особенно остро ощутима будет мировая инфляция и рост цен. В ответ на такое агрессивное поведение правительств некоторых стран вполне возможно, что население будет устраивать митинги и демонстрации. В итоге это сможет привести к усилению напряжения и новых военных конфликтов.

Что касается Украины, то астролог отмечает, что возможно усиление агрессии со стороны врага, в том числе и по ракетным ударам.

«Для Украины август несет серьезное обострение боевых действий со стороны страны-агрессора, может увеличиваться количество ракетных ударов, особенно в первой половине месяца.

Каждому из нас нужно выбрать правильную стратегию поведения. Наши импульсивность, вспышки гнева, агрессия сейчас будут очень опасны и могут привести к тяжелым личным последствиям. Даже спокойные люди могут терять контроль над собой, особенно Тельцы, Водолеи, Львы и Скорпионы, рожденные в период с 11 по 13 число. У этих людей могут произойти вынужденные изменения в жизни, и следует отнестись к ним как можно спокойнее. А вот Рыбы, Козероги, Девы и Раки, рожденные в это же время, почувствуют прекрасные и неожиданные изменения в судьбе», – рассказала Базиленко.

В целом, как отмечает астролог, август – время для больших и положительных изменений для каждого из нас, знакомств, интересных идей, новых технологий и открытий в науке. Так что стоит в полной мере воспользоваться этим и не упускать хорошие возможности этого месяца. Лишнее напряжение она советует снимать спортом, йогой и медитацией. А главное - проявлять любовь и заботу к родным, близким и в целом к ​​миру, несмотря на все, что вокруг происходит. Ведь сила – в искреннем проявлении единства и человечности.