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Серпень - переломний період у війні: астролог спрогнозувала, чого чекати найближчого місяця

Серпень - переломний період у війні: астролог спрогнозувала, чого чекати найближчого місяця

Київ • УНН

 • 522116 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Серпень буде складним для України періодом, адже можливе посилення агресії з боку ворога. Тому треба зібрати всю волю в кулак, не піддаватися на провокації та з гідністю пережити цей період. Про це спеціально для читачів УНН розповіла астролог Ксенія Базиленко.

Цитата

«Серпень – це переломний період у війні, коли всім нам потрібно буде зібрати всю свою волю в кулак і героїчно пройти цей дуже нелегкий час для України. Особливо сильний астрологічний показник, що призведе до цієї ситуації, – поєднання Марсу, Урану і північного вузла. Це рідкісне з'єднання. Воно діє так само, як і затемнення. Марс - це дії та вчинки, північний вузол - це мета нашого розвитку, Уран – планета великих раптових змін, адже він реформатор. Дане поєднання несе у собі як великі можливості, так і великі руйнування для всього світу, особливо у політичному та економічному напрямах. Ці складні зміни необхідні нам для еволюції та подальшого розвитку», – повідомила Базиленко.

Деталі

Вона додала, що протягом усього серпня майже не буде можливості домовитися, адже можливі прояви впертості та категоричності з боку світових лідерів. Бажання проявити себе, піти всупереч усім правилам і законам можуть призвести до фатальних помилок, що матимуть негативні наслідки. Всередині багатьох країн будуть запроваджені обмеження як прав і свобод, так і економічних можливостей. Особливо гостро відчується світова інфляція та зростання цін. У відповідь на таку агресивну поведінку урядів деяких країн, цілком можливо, що населення буде влаштовувати мітинги та демонстрації. У результаті це зможе призвести до посилення напруги і нових військових конфліктів.

Щодо України, то астролог зазначає, що можливе посилення агресії з боку ворога, у тому числі і щодо ракетних ударів.

«Для України серпень несе серйозне загострення бойових дій з боку країни-агресора, може збільшуватися кількість ракетних ударів, особливо у першій половині місяця.

Кожному з нас потрібно вибрати правильну стратегію поведінки. Наші імпульсивність, спалахи гніву, агресія зараз будуть дуже небезпечними і можуть призвести до тяжких особистих наслідків. Навіть спокійні люди можуть втрачати контроль над собою, особливо Тільці, Водолії, Леви та Скорпіони, що народжені в період з 11 по 13 число. У цих людей можуть статися вимушені зміни у житті, і варто віднестися до них якомога спокійніше. А от Риби, Козероги, Діви та Раки, народжені в цей же час, відчують прекрасні та несподівані зміни у долі», – розповіла Базиленко.

В цілому, як зазначає астролог, серпень – час для великих і позитивних змін для кожного з нас, знайомств, цікавих ідей, нових технологій та відкриттів у науці. Тож варто в повній мірі скористатися цим і не упускати хороші можливості цього місяця. Зайву напругу вона радить знімати спортом, йогою та медитацією. А головне - проявляти любов та турботу до рідних, близьких і в цілому до світу попри все, що навколо відбувається. Адже сила - у щирому прояві єдності та людяності.

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