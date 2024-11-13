Серия взрывов в столице: предварительно, возникли пожары - СМИ
Киев • УНН
В Киеве после серии взрывов возникли пожары и задымление в нескольких районах города. Спасательные работы продолжаются, а в других регионах Украины сохраняется угроза атак беспилотников.
Сегодня после серии взрывов в Киеве на нескольких участках города возник пожар, в результате чего поднялся дым. Об этом сообщают местные СМИ, передает УНН.
Детали
По предварительным данным, город был под ударом баллистических ракет.
На данный момент в Киеве продолжаются спасательные работы.
В то же время в других регионах Украины сохраняется угроза нападений со стороны беспилотных летательных аппаратов.
По состоянию на сейчас официальной информации о событиях нет, но жителей призывают оставаться осторожными и быть готовыми к возможным воздушным тревогам.
Напомним
В столице была обнаружена ракетная угроза. Поэтому в Киеве работали силы противовоздушной обороны.
В Киеве работает ПВО: ракетная угроза: ракетная угроза13 нояб. 2024, 05:25 • 11079 просмотров