Серия взрывов в столице: предварительно, возникли пожары - СМИ

Сегодня после серии взрывов в Киеве на нескольких участках города возник пожар, в результате чего поднялся дым. Об этом сообщают местные СМИ, передает УНН.

Детали

По предварительным данным, город был под ударом баллистических ракет.

На данный момент в Киеве продолжаются спасательные работы.

В то же время в других регионах Украины сохраняется угроза нападений со стороны беспилотных летательных аппаратов.

По состоянию на сейчас официальной информации о событиях нет, но жителей призывают оставаться осторожными и быть готовыми к возможным воздушным тревогам.

Напомним

В столице была обнаружена ракетная угроза. Поэтому в Киеве работали силы противовоздушной обороны.

В Киеве работает ПВО: ракетная угроза: ракетная угроза