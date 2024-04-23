Серия подземных толчков всколыхнула Тайвань, самый сильный имел магнитуду в 6,3 балла

В понедельник и в начале вторника Тайвань всколыхнула серия землетрясений, самое сильное из которых имело магнитуду 6,3 балла. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Землетрясение частично разрушило четыре здания. По словам властей, подземные толчки были афтершоками от землетрясения магнитудой 7,4 балла, которое , которое было самым сильным за последние 25 лет на Тайване и унесло жизни 17 человек три недели назад.

Подземные толчки начались сразу после 17:00 в понедельник по местному времени с землетрясения магнитудой 5,5 в округе Хуалянь на восточном побережье Тайваня. За ним последовала серия меньших подземных толчков через несколько минут в том же районе.

Четыре здания в уезде Хуалянь частично разрушились, некоторые жители были эвакуированы, а школы и офисы в уезде было приказано закрыть во вторник из-за угрозы продолжения подземных толчков, сообщают местные СМИ. По состоянию на утро вторника не было сообщений о ранениях или гибели людей.

По состоянию на утро вторника, по данным Центрального метеорологического управления, за предыдущие 24 часа было зафиксировано более 180 подземных толчков. Самые сильные из них произошли в 2:26 ночи, магнитудой 6 баллов, у восточного побережья Тайваня, и в 2:32 ночи, магнитудой 6,3 баллов, примерно в 10 милях от уезда Хуалянь. По данным Центрального метеорологического управления, последний сильный толчок произошел около 8 утра во вторник.

Добавим

Тайвань лежит на стыке двух тектонических плит и подвержен землетрясениям.

Более 100 человек погибли во время землетрясения на юге Тайваня в 2016 году, а в 1999 году землетрясение магнитудой 7,3 балла унесло жизни более 2 000 человек.

У берегов Мексики произошло землетрясение