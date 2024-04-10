Серийное производство, новые образцы: Зеленский провел совещание по украинской ракетной программе

Президент Владимир Зеленский провел совещание по украинской ракетной программе. У украинской "оборонки" есть нужные результаты. Об этом Зеленский сообщил в видеообращении, передает УНН.

"Провел совещание по нашей ракетной программе. Главком, министр обороны, Минстратегпром, руководители соответствующих предприятий. Серийное производство, новые образцы ракет. Детали не публичные, но у нашей "оборонки" есть нужные результаты. И главное - чтобы теперь армия реализовала эти результаты. Проговорил сегодня и текущую ситуацию на передовой с Главкомом. Был также доклад руководителя ГУР", - сообщил Зеленский.

Президент поблагодарил каждого, кто придает Украине силы.

"Спасибо всем, кто воюет и работает ради нашего государства и людей. Слава Украине!" - сказал Зеленский.

Дополнение

В марте Зеленский заявлял, что украинского оружия будет больше - снарядов, дронов, систем РЭБ.