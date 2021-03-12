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Сериальный "психолог" Зеленского изменила название компании после огласки о заработках на "ковидных" госзакупках

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 марта. УНН. Сериальный психолог Зеленского — Оксана Обертинская — изменила название и адрес своей компании после расследования УНН и огласки в прессе о ее миллионных заработках на государственных ковидних закупках. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию из открытых баз данных.

Как выяснил УНН, компания Оксаны Обертинской “Центр молекулярной диагностики” в феврале сменила название на ООО “ВИАЛАЙФ Украина”. Кроме того, в то же время изменился также и адрес предприятия: из квартиры старой жилой “сталинки” в Киеве на улице Обсерваторной она переехала на улицу Куреневской, дом 5/7.

Вероятно, что такие изменения произошли после огласки о “ковидных” миллионных заработках “Центра молекулярной диагностики”. Так, компания бывшей консультантки Офиса Президента по вопросам вирусологии Оксаны Обертинской за несколько месяцев существования заработала уже 18 млн грн на “ковидных” государственных заказах.

К тому же, представляясь экспертом ВОЗ, она в начале января под “вывеской” Всемирной организации здравоохранения продвигала ковидные товары собственной компании во время бесплатных тренингов на базе государственных медицинских учреждений западной Украины. При этом в самом ВОЗ с 28 января до сих пор не могут подтвердить УНН, есть ли Оксана Обертинская в списке их экспертов.

Актерская карьера не только в кино

Ранее Обертинская уже фигурировала в скандале, где, представляясь експертом Минздрава и консультанткой Офиса Президента, инспектировала государственные ПЦР-лаборатории. Интересно, что география ее тогдашней командировки частично совпадает с расположением будущих клиентов компании “Центр молекулярной диагностики”.

УНН известно, что во время этих визитов Обертинская неоднократно подчеркивала свою близость к Офису Президента, а в качестве доказательства приводила эпизодическую роль в сериале “Слуга народа”. Однако, в ОП уже успели откреститься от сериального “психолога” Зеленского, сообщив, что Обертинская больше их не консультирует по вопросам особо опасных вирусов.

Украинские Национальные Новости

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