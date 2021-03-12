Серіальний "психолог" Зеленського змінила назву компанії після розголосу про заробітки на "ковідних" держзакупівлях
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Серіальний психолог Зеленського — Оксана Обертинська — змінила назву та адресу своєї компанії після розслідування УНН та розголосу у пресі про її мільйонні заробітки на державних ковідних закупівлях. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію з відкритих баз даних.
Як з’ясував УНН, компанія Оксани Обертинської “Центр молекулярної діагностики” у лютому змінила назву на ТОВ “ВІАЛАЙФ Україна”. Крім того, у той самий час змінилась також і адреса підприємства: з квартири старої житлової “сталінки” у Києві на вулиці Обсерваторній вона переїхала на вулицю Куренівську, будинок 5/7.
Ймовірно, що такі зміни сталися після розголосу про “ковідні” мільйонні заробітки “Центру молекулярної діагностики”. Так, компанія колишньої консультантки Офісу Президента з питань вірусології Оксани Обертинської за кілька місяців існування заробила вже 18 млн грн на “ковідних” державних замовленнях.
До того ж, представляючись експертом ВООЗ, вона на початку січня під “вивіскою” Всесвітньої організації охорони здоров’я просувала ковідні товари власної компанії під час безкоштовних тренінгів на базі державних медичних закладів західної України. При цьому в самому ВООЗ із 28 січня досі не можуть підтвердити УНН, чи є Оксана Обертинська у списку їхніх експертів.
Акторська кар’єра не лише в кіно
Раніше Обертинська вже фігурувала у скандалі, де, представляючись експерткою МОЗ та консультанткою Офісу Президента, інспектувала державні ПЛР-лабораторії. Цікаво, що географія її тогочасного відрядження частково збігається з розташуванням майбутніх клієнтів компанії “Центр молекулярної діагностики”.
УНН відомо, що під час цих візитів Обертинська неодноразово підкреслювала свою наближеність до Офісу Президента, а як доказ наводила епізодичну роль у серіалі “Слуга народу”. Однак, в ОП вже встигли відхреститись від серіального “психолога” Зеленського, повідомивши, що Обертинська більше їх не консультує з питань особливо небезпечних вірусів.