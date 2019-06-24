Сергей Токарев: детские библиотеки Украины получили лучший нон-фикшн Книжного Арсенала-2019

"На Книжном Арсенале мы не только представил свою новинку, "Книжку про сміття” Галины Ткачук, но и составили топ лучших научно-популярных книг для подростков от других издательств и проектов, - рассказывает Токарев, - Сегодня с книгами нашего топа совершенно бесплатно могут ознакомиться подростки на Востоке и Юге Украины".



Представители ЛакіБукс в список лучших книг нынешнего Арсенала включили "Однакові чи різні? Геноміка" Доктора Франсиско Хавьера Соберон Майнеро и Моники Бергна от Видавництво Старого Лева, "Дивовижна наука. 70 захопливих експериментів, які можна провести вдома" Роба Битти и Сэма Пита от издательства #Книголав, "Лесеві історії. Експериментуй та дізнавайся” Юли Смаль от Видавництво Старого Лева, “Як все у світі влаштоване, 100 кроків до науки и як до цього додумалися" Лизы Джейн Гиллеспи от издательства "Вівсянка" и "Вінчі й Едісон" Сергея Пантюка от издательство "Фонтан казок”.



"Такие книги всегда привлекают внимание детей яркой обложкой и громким названием. Но уже и учителя заинтересовались книжками от ЛакіБукс, которые есть в наличии в фонде нашей детской библиотеки", - рассказывают в Бердянской библиотеке-филиале №10.



"Научно-популярная детская книга - это именно то, в чем нуждаются наши читатели, а особенно, если это яркие и полезные издания на украинском языке. Эти книги будут способствовать всестороннему интеллектуальному развитию наших юных читателей, побуждать к заинтересованности науками и технологиями, развивать воображение и наблюдательность у подрастающего поколения", - говорит директор Херсонской областной библиотеки для детей имени Днепровской Чайки Анна Бардашевская.



В ближайшее время библиотеки также получат первую экологическую книгу, написанную подростками для подростков в соавторстве с писательницей Галиной Ткачук, "Книжку про сміття", которая вышла в проекте этой весной.