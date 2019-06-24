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Сергій Токарєв: дитячі бібліотеки України отримали кращий нон-фікшн Книжкового Арсеналу-2019

Київ • УНН

 • 10823 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. Дитячі бібліотеки семи східних областей України отримали науково-популярні видання Книжкового Арсеналу 2019 у подарунок від ЛакіБукс. Про це розповів засновник IT-компанії Lucky Labs та ініціатор створення проекту ЛакіБукс Сергій Токарєв, передає УНН.

Сергій Токарєв: дитячі бібліотеки України отримали кращий нон-фікшн Книжкового Арсеналу-2019

“На Книжковому Арсеналі ми не тільки презентував свою новинку, “Книжку про сміття” Галини Ткачук, але й склали топ найкращих науково-популярних книжок для підлітків від інших видавництв та проектів, – розповідає Токарєв, – Сьогодні з книжками нашого топу абсолютно безкоштовно можуть ознайомитись підлітки на Сході та Півдні України”.

Представники ЛакіБукс віднесли до найкращих книжок цьогорічного Арсеналу “Однакові чи різні? Геноміка” Доктора Франсіско Хав’єра Соберона Майнеро та Моніки Берґна від Видавництво Старого Лева, “Дивовижна наука. 70 захопливих експериментів, які можна провести вдома” Роба Бітті та Сема Піта від видавництва #Книголав, “Лесеві історії. Експериментуй та дізнавайся” Юлі Смаль від Видавництво Старого Лева, “Як все у світі влаштоване, 100 кроків до науки и як до цього додумалися” Лізи Джейн Гіллеспі від видавництво “Вівсянка” та “Вінчі й Едісон” Сергія Пантюка від видавництво “Фонтан казок”.

“Такі книжки завжди привертають увагу дітей яскравою палітуркою і гучною назвою. Та вже і вчителі зацікавились книжечками від ЛакіБукс, які є в наявності у фонді нашої дитячої бібліотеки”, – розповідають у Бердянській бібліотеці-філії №10.

“Науково-популярна дитяча книжка - це саме те, чого потребують наші читачі, а особливо, якщо це яскраві та корисні видання українською мовою. Ці книжки сприятимуть всебічному інтелектуальному розвитку наших юних читачів, спонукатимуть до зацікавлення науками та технологіями, розвиватимуть уяву та спостережливість у підростаючого покоління”, – говорить директор Херсонської обласної бібліотеки для дітей імені Дніпрової Чайки Анна Бардашевська.

Найближчим часом бібліотеки також отримають першу екологічну книгу, написану підлітками для підлітків у співавторстві із письменницею Галиною Ткачук, “Книжку про сміття”, яка вийшла у проекті цієї весни.

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