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21:00 • 40568 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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Сергей Иванов: ОККО устроила монополию на топливном рынке и грабит украинских водителей

Сергей Иванов: ОККО устроила монополию на топливном рынке и грабит украинских водителей

Киев  •  УНН

 • 92332 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Сеть автозаправочных станций ОККО запустила “антинародную программу”: участвует в монопольном сговоре, зарабатывает на украинских водителях сверхприбыли и уничтожает конкурентов, передает УНН со ссылкой на vesti.ua.

Как сообщил блогер и журналист Сергей Иванов на своей странице Facebook, ОККО лоббирует свои интересы при помощи “карманной” Нефтегазовой Ассоциации Украины, которой руководит Неля Привалова, а также “штатного эксперта” — директора консалтингового агентства “А95” и профильного сайта Enkorr Сергея Куюна. Ассоциация на уровне Офиса президента и Кабмина лоббирует проведение проверок сетей АЗС, которые продают топливо дешевле, чем ОККО. Со своей стороны Сергей Куюн возглавляет медиа атаки. В профессиональных кругах его называют “медиа-киллером”, который по заказу топ-менеджмента ОККО уничтожает конкурентов в СМИ и соцсетях. Куюн также публично оправдывает резкий рост цен на бензин и дизельное топливо, который в последние недели наблюдается на заправках ОККО.

“Когда сети АЗС повышают цены на топливо, как правило, нам объясняют это подорожанием нефти...Но кроме подорожания нефти существуют другие вещи — например, картельные сговоры, которые позволяют наращивать цены дальше и дальше”, — пишет Сергей Иванов.

К настоящему моменту стоимость бензина на заправках ОККО уже превысила 31 грн/л. При этом даже с учетом нынешней цены на нефть, объективная стоимость бензина — 26-27 грн, а дизельного топлива 24 грн. Однако ОККО торгует дизелем по 31,99 грн, в то время как цена мелкого опта (продажа бензовозами) составляет 21,75 грн. Разница между ценами на АЗС и мелким оптом и есть сверхприбылью сети.

“Разница в 10,24 грн и это при том, что на мелком опте тоже есть заработок. Поэтому понятно, что минимум 11 грн прибыли — это ни что иное как грабеж автомобилистов”, — пишет Иванов.

По его данным, в сговоре с ОККО состоят WOG и SOCAR, которые также “диктуют рынку свои завышенные цены при помощи карманной Нефтегазовой Ассоциации Украины”.

“Происходит банальное грабительство ради сверхприбыли. Монополисты наваривают с каждого литра до 10 грн чистой маржи, параллельно прессуя конкурентов при помощи Ассоциации и штатных “экспертов”, — пишет блогер.

Украинские Национальные Новости

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