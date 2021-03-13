Сергій Іванов: ОККО влаштувала монополію на паливному ринку і грабує українських водіїв

Як повідомив блогер і журналіст Сергій Іванов на своїй сторінці Facebook, ОККО лобіює свої інтереси за допомогою "кишенькової" Нафтогазової Асоціації України, якою керує Неля Привалова, а також "штатного експерта" - директора консалтингового агентства "А95" і профільного сайту Enkorr Сергія Куюна. Асоціація на рівні Офісу президента і Кабміну лобіює проведення перевірок мереж АЗС, які продають паливо дешевше, ніж ОККО. Зі свого боку Сергій Куюн очолює медіа атаки. У професійних колах його називають "медіа-кілером", який на замовлення топ-менеджменту ОККО знищує конкурентів у ЗМІ та соціальних мережах. Куюн також публічно виправдовує різке зростання цін на бензин і дизельне паливо, що в останні тижні спостерігається на заправках ОККО.

"Коли мережі АЗС підвищують ціни на паливо, як правило, нам пояснюють це подорожчанням нафти ... Але крім подорожчання нафти існують інші речі - наприклад, картельні змови, які дозволяють нарощувати ціни далі і далі", - пише Сергій Іванов.

До теперішнього моменту вартість бензину на заправках ОККО вже перевищила 31 грн/л. При цьому навіть з урахуванням нинішньої ціни на нафту, об'єктивна вартість бензину - 26-27 грн, а дизельного палива 24 грн. Однак ОККО торгує дизелем по 31,99 грн, в той час як ціна дрібного опту (продаж бензовозами) становить 21,75 грн. Різниця між цінами на АЗС і дрібним оптом і є надприбутками мережі.

"Різниця в 10,24 грн і це при тому, що на дрібному опті теж є заробіток. Тому зрозуміло, що мінімум 11 грн прибутку - це ні що інше як грабіж автомобілістів", - пише Іванов.

За його даними, у змові з ОККО перебувають WOG і SOCAR, які також "диктують ринку свої завищені ціни за допомогою кишенькової Нафтогазової Асоціації України".

"Відбувається банальне грабіжництво заради надприбутку. Монополісти наварюють з кожного літра до 10 грн чистої маржі, паралельно пресуючи конкурентів за допомогою Асоціації та штатних "експертів", - пише блогер.