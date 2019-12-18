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Средняя месячная зарплата осужденного составляет 2000 гривен

Средняя месячная зарплата осужденного составляет 2000 гривен

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 декабря. УНН. С января по сентябрь 2019 года средняя заработная плата осужденных в Украине составляла чуть более 2000 грн в месяц. Об этом УНН сообщили в Администрации государственной уголовно-исполнительной службы Украины в ответ на запрос.

“Средняя заработная плата осужденных по ГУИС Украины за 9 месяцев 2019 составляет 2003 грн”, — говорится в сообщении.

По информации ГУИС, заработная плата осужденным выплачивается в соответствии с количеством и качеством изготовленной ими продукции. При этом, на предприятиях ГУИС Украины действуют общегосударственные нормы и расценки на изготовление единицы продукции, рассчитанные с учетом минимальной заработной платы.

Напомним, 11 декабря Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о Государственном бюджете Украины на 2020 год. Согласно закону, минимальная зарплата определена на уровне 4723 грн. В почасовом разрезе минимальная заработная плата составляет 28,31 грн.

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