Средняя месячная зарплата осужденного составляет 2000 гривен

“Средняя заработная плата осужденных по ГУИС Украины за 9 месяцев 2019 составляет 2003 грн”, — говорится в сообщении.

По информации ГУИС, заработная плата осужденным выплачивается в соответствии с количеством и качеством изготовленной ими продукции. При этом, на предприятиях ГУИС Украины действуют общегосударственные нормы и расценки на изготовление единицы продукции, рассчитанные с учетом минимальной заработной платы.

Напомним, 11 декабря Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о Государственном бюджете Украины на 2020 год. Согласно закону, минимальная зарплата определена на уровне 4723 грн. В почасовом разрезе минимальная заработная плата составляет 28,31 грн.