Середня місячна зарплата засудженого становить 2000 гривень

КИЇВ. 18 грудня. УНН. З січня по вересень 2019 року середня заробітна плата засуджених в Україні становила трохи більше 2000 грн за місяць. Про це УНН повідомили в Адміністрації державної кримінально-виконавчої служби України у відповідь на запит.