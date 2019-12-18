Середня місячна зарплата засудженого становить 2000 гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. З січня по вересень 2019 року середня заробітна плата засуджених в Україні становила трохи більше 2000 грн за місяць. Про це УНН повідомили в Адміністрації державної кримінально-виконавчої служби України у відповідь на запит.
“Середня заробітна плата засуджених по ДКВС України за 9 місяців 2019 року становить 2003 грн”, — йдеться у повідомленні.
За інформацією ДКВС, заробітна плата засудженим сплачується відповідно до кількості та якості виготовленої ними продукції. При цьому, на підприємствах ДКВС України діють загальнодержавні норми та розцінки за виготовлення одиниці продукції, які розраховані з урахуванням мінімальної заробітної плати.
Нагадаємо, 11 грудня Президент України Володимир Зеленський підписав закон про Державний бюджет України на 2020 рік. Відповідно до закону, мінімальна зарплата визначена на рівні 4723 грн. У погодинному розрізі мінімальна заробітна плата становить 28,31 грн.