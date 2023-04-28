Среди жертв ночной атаки рф на Умань двое 10-летних детей - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Среди 10 жертв ночной атаки российских войск на Умань в Черкасской области - двое 10-летних детей, сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram, пишет УНН.
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"28.04/10:41. Умань. Спасатели продолжают разбирать руины. К сожалению, уже имеем десять погибших. Среди них - двое 10-летних детей", - написал Табурец.
По его словам, работает штаб помощи пострадавшим. Оказывают всю необходимую помощь, отметил глава ОВА.
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Из-за ночной атаки врага на мирных спящих людей в Днепропетровской, Черкасской и Киевской областях есть погибшие и раненые.
Сегодня в 4:30 утра враг нанес ракетный удар в частности по Умани. Одна из ракет попала в жилой девятиэтажный дом. В этом доме практически уничтожен первый подъезд. По предварительным данным, в этом подъезде проживало 109 человек, 46 квартир, из них 27 полностью уничтожены.
Приблизительное время разбора всех завалов - одни сутки, сообщал глава МВД.