Серед жертв нічної атаки рф на Умань двоє 10-річних дітей - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Серед 10 жертв нічної атаки російських військ на Умань у Черкаській області - двоє 10-річних дітей, повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram, пише УНН.
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"28.04/10:41. Умань. Рятувальники продовжують розбирати руїни. На жаль, уже маємо десятьох загиблих. Серед них - двоє 10-річних діток", - написав Табурець.
З його слів, працює штаб допомоги постраждалим. Надають всю необхідну допомогу, зазначив голова ОВА.
Доповнення
Через нічну атаку ворога на мирних сплячих людей на Дніпропетровщині, Черкащині та Київщині є загиблі та поранені.
Сьогодні о 4:30 ранку ворог завдав ракетного удару зокрема по Умані. Одна з ракет потрапила у житловий дев'ятиповерховий будинок. У цьому будинку практично знищено перший під'їзд. За попередніми даними, у цьому під'їзді проживали 109 осіб, 46 квартир, з них 27 повністю знищені.
Приблизний час розбору всіх завалів - одна доба, повідомляв голова МВС.