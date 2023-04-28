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Серед жертв нічної атаки рф на Умань двоє 10-річних дітей - голова ОВА

Серед жертв нічної атаки рф на Умань двоє 10-річних дітей - голова ОВА

Київ • УНН

 • 369897 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Серед 10 жертв нічної атаки російських військ на Умань у Черкаській області - двоє 10-річних дітей, повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram, пише УНН.

Цитата

"28.04/10:41. Умань. Рятувальники продовжують розбирати руїни. На жаль, уже маємо десятьох загиблих. Серед них - двоє 10-річних діток", - написав Табурець.

З його слів, працює штаб допомоги постраждалим. Надають всю необхідну допомогу, зазначив голова ОВА.

Доповнення

Через нічну атаку ворога на мирних сплячих людей на Дніпропетровщині, Черкащині та Київщині є загиблі та поранені.

Сьогодні о 4:30 ранку ворог завдав ракетного удару зокрема по Умані. Одна з ракет потрапила у житловий дев'ятиповерховий будинок. У цьому будинку практично знищено перший під'їзд. За попередніми даними, у цьому під'їзді проживали 109 осіб, 46 квартир, з них 27 повністю знищені.

Приблизний час розбору всіх завалів - одна доба, повідомляв голова МВС.

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