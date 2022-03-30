Среди погибших в теракте в Израиле могут быть украинцы
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Арабский стрелок убил по меньшей мере пятерых человек в пригороде Тель-Авива во вторник, 29 марта. Как отмечает Times of Israel, жертвами теракта могли стать двое украинцев. Такую информацию сообщают местные СМИ. О гибели двух украинцев написали в Telegram 30 марта, передает УНН.
Детали
"Частично идентифицированы жертвы сегодняшнего теракта: двое жителей Бней-Брака, двое иностранных рабочих и один полицейский", - говорится в сообщении.
В Telegram написали, что погибшие иностранцы, вероятно украинцы, два года работали в Бней-Брака и были известны многим местным людям.
"Двое погибших в теракте в Бней Браку это Дмитрий Митрик и Александр (пока фамилия неизвестна)", - отмечается в сообщении.
Контекст
Арабский боевик убил по меньшей мере 5 людей в пригороде Тель-Авива.