Среди погибших в теракте в Израиле могут быть украинцы

Детали

"Частично идентифицированы жертвы сегодняшнего теракта: двое жителей Бней-Брака, двое иностранных рабочих и один полицейский", - говорится в сообщении.

В Telegram написали, что погибшие иностранцы, вероятно украинцы, два года работали в Бней-Брака и были известны многим местным людям.

"Двое погибших в теракте в Бней Браку это Дмитрий Митрик и Александр (пока фамилия неизвестна)", - отмечается в сообщении.

Контекст

Арабский боевик убил по меньшей мере 5 людей в пригороде Тель-Авива.