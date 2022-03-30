Серед загиблих у теракті в Ізраїлі можуть бути українці
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Арабський стрілець убив щонайменше п'ятьох людей у передмісті Тель-Авіва у вівторок, 29 березня. Як зазначає Times of Israel, жертвами теракту могли стати двоє українців. Таку інформацію повідомляють місцеві ЗМІ. Про загибель двох українців написали у Telegram 30 березня, передає УНН.
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"Частково ідентифіковані жертви сьогоднішнього теракту: двоє жителів Бней-Брака, двоє іноземних робітників та один поліцейський", – йдеться у повідомленні.
У Telegram написали, що загиблі іноземці, ймовірно українці, два роки працювали у Бней-Браку і були відомі багатьом місцевим людям.
"Двоє загиблих у теракті в Бней Браку це Дмитро Мітрик та Олександр (наразі прізвище невідоме)", - зазначається у повідомленні.
Контекст
Арабський бойовик убив щонайменше 5 людей у передмісті Тель-Авіва.