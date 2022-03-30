Серед загиблих у теракті в Ізраїлі можуть бути українці

Деталі

"Частково ідентифіковані жертви сьогоднішнього теракту: двоє жителів Бней-Брака, двоє іноземних робітників та один поліцейський", – йдеться у повідомленні.

У Telegram написали, що загиблі іноземці, ймовірно українці, два роки працювали у Бней-Браку і були відомі багатьом місцевим людям.

"Двоє загиблих у теракті в Бней Браку це Дмитро Мітрик та Олександр (наразі прізвище невідоме)", - зазначається у повідомленні.

Контекст

Арабський бойовик убив щонайменше 5 людей у передмісті Тель-Авіва.